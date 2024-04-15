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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا.. تحرير محاضر للمخابز غير الملتزمة بتخفيض أسعار الخبر بنجع حمادى

جولة مخابز نجع حمادى
جولة مخابز نجع حمادى

أسفرت حملة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، عن تحرير ٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي والفينو، فى أول أيام تطبيق تخفيض الأسعار، بناء على تعليمات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بتكثيف الحملات لتفقد الحالة التموينية والمرور علي المخابز والتأكد من توافر الخبز بجودة وكميات للمواطنين.

شارك فى الحملة، بيومى عبد الباسط، مدير العلاقات العامة والاعلام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وأمانى صلاح عبداللاه، مدير إدارة شئون البيئة بالوحدة، والمهندس عبد الله عبد القادر، مدير الرقابة التموينية.

 

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قال أشرف انور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن اللجنة المشكلة لضبط الأسواق كثفت حملاتها على مخابز العيش البلدى السياحي والفنينو، وشددت على المخابز ببيع الرغيف بسعر جنيه واحد للمواطن، مع التأكد من البيع بالسعر المقرر للمواطنين عن طريق سؤالهم وتوعيتهم بسعر الرغيف.

أضاف أنور، وفى حالة البيع بأزيد من السعر فى أى مخبز يتم تقديم شكوى على الصفحة الرسميه للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك".

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أنه تم التأكيد على كل مخبز بتعليق إعلان فى مكان واضح للمواطنين  بالسعر المقرر حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب بالأسعار، فضلاً عن التأكيد على وزن الرغيف.

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