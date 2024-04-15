محافظ قنا: خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة 40%

أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة ٤٠%، بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر فى الأسواق، الأمر الذي يشير إلى نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز السياحى.

أضاف الداودى، بأنه تم التنبيه علي أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالأوزان المقررة للخبز السياحي مع تخفيض أسعار الخبز بنسبة ٤٠%"الفينو و العيش البلدى السياحى".

ووجه محافظ قنا، مديرية التموين بشن حملات صباحية ومسائية لتفقد الحالة التموينية والمرور علي المخابز والتأكد من توافر الخبز بجوده وكميات للمواطنين.

وأشار الداودى، إلي أن الحملات اسفرت عن تحرير محضرين لمخابز بلدية مغلقة بدون إذن مسبق، و ١٦ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة الى تحرير محاضر لأصحاب المخابز السياحية المخالفين.

وتابع محافظ قنا ، حيث كانت المخالفات عباره عن" العمل بدون ترخيص وضبط كمية من الدقيق البلدي داخل مخبز سياحي محظور التداول، وضبط ١٨ جوال دقيق فاخر مجهول المصدر وضبط ٥ أجولة دقيق فاخر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و تحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحى".