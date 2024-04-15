خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية



عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير كورنيش وكوبري دشنا، ونفق فرشوط ومجزر دشنا، وكذا تنسيق العمل لبدء العمل في إنشاء مسار محور دشنا- الوقف الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وعلاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء سامح البدراوى، مدير عام الاسكان، والمهندس كمال الجمل، وكيل وزارة الري بقنا، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام ادارة التخطيط العمراني، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط، وياسر حمادى، رئيس مركز قفط، وعبداللاه خبير، رئيس مركز دشنا، وعزت قناوى، رئيس مركز فرشوط، وعدد من القيادت التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه قال محافظ قنا ، إنه تم اخذ الموافقات الفنية لانشاء كوبري دشنا و جاري البدء في تنفيذ مسار محور"دشنا – الوقف" بطول 8 كم يبدأ من الطريق الصحراوى الغربى وينتهى بالطريق الزراعى الشرقى، أن الكوبرى الرئيسى للمحور على النيل سوف يأتي بطول ٦٥٠م تقريباً بتكلفة مالية بلغت 8 مليون جنيه.

وأضاف الداودى، بأنه تم اعتماد خطة تطوير كورنيش دشنا، حيث تم الطرح عن طريق حماية النيل، كما أنه سوف يتم استكمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد بفرشوط يربط نجع خيربة الشرقي بالغربي بعرض 3 متر وطول 20 متر بقرية الكوم الأحمر، فضلا عن الطرح والترسية لمجزر دشنا وجاري تسلم الموقع للتنفيذ.

وشدد محافظ قنا ، خلال الاجتماع على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة والتأكد من الإلتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة مع رفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مع إعداد تقارير دورية بما تم تنفيذه في الخطة.

وأشار الداودى، إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.



