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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة قنا تنذر شركة التغذية بمستشفى أبوتشت المركزى

مستشفى أبوتشت المركزى
مستشفى أبوتشت المركزى

قرر الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإنذار تجاه شركة الأغذية بمستشفى أبوتشت المركزى لتقصيرها فى تقديم الجودة الكافية للوجبة الغذائية المقدمة لمرضي الغسيل الكلوى، مع التنبيه بنظافة القسم وإتباع سياسات مكافحة العدوى.

جاء ذلك بناءاً على شكوى لأحد المواطنين علي صفحات التواصل الإجتماعى، يتضرر فيها من سوء جودة الوجبة الغذائية بقسم الكلي الصناعي بمستشفي أبوتشت المركزي وسوء نظافة القسم بالمستشفى.

كلف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بتشكيل لجنة موسعة برئاسة مدير إدارة الكلي الصناعي، ومسؤول الأغذية والتفتيش المالي والإداري بالمديرية لفحص الشكوي والوقوف علي أسبابها لإتخاذ اللازم حيالها.

تبين عدم مطابقة الوجبات المقدمة، مع المطلوب تقديمه لمرضي الغسيل الكلوي، خلال مراجعة الوجبات الغذائية المقدمة فى وجود مدير مستشفي أبوتشت المركزى، حيث جرى المرور على قسم الكلي الصناعي ومراجعة حالات المرضي ومستوي الرعاية الصحية اللازمة ومدي تشغيل الأجهزة بصورة تسمح بتلقيهم الخدمة المُرضية لهم.

كما تضمنت زيارة الفريق للمستشفى، المرور علي باقي أقسام المستشفى" الإستقبال، المعمل، بنك الدم، الأطفال، والحضانات" والتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتوافر الأكسجين والمستلزمات والأدوية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، الوقوف دائماً بجانب المرضى من أجل حصولهم علي رعاية صحية ترقي لمتطلباتهم وتنال رضاهم، وذلك تماشياً مع الدور الرقابي والإشرافي الذي تتبناه مديرية الصحة في متابعة منافذ الخدمة الصحية ومردود تلك الخدمات علي المواطنين.

قنا مرضى الغسيل الكلوي وزارة الصحة مستشفى أبوتشت الوجبة الغذائية

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