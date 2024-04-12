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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثالث أيام العيد .. صحة قنا تحيل المقصرين بمستشفى حميات نجع حمادى للتحقيق

فريق متابعة صحة قنا
فريق متابعة صحة قنا

قرر الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إحالة المقصرين والمتغيبين عن العمل بمستشفى حميات نجع حمادى، للتحقيق العاجل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال شركة الأمن بالمستشفى لسوء أدائهم.

جاء ذلك خلال تفقد فريق المتابعة لمستشفى حميات نجع حمادى، بناء على تكليف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، وتبين تبين غياب عدد من الفرق الطبية.

 

 

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تفقد فريق المتابعة خلال الزيارة المفاجئة، قسم الإستقبال للإطمئنان علي تقديم الرعاية الطارئة للمواطنين وتواجد الفريق المناوب وتوافر رصيد كافي من أدوية الطوارئ.

كما تفقد فريق المتابعة، غرف المرضي للإطمئنان علي المرضي وعلي تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة مع مراجعة لتذاكر المرضي وفحص لحالتهم الصحية.

أكد بدران، استمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة منافذ الخدمة الصحية بالمحافظة ليل نهار لتقديم أفضل رعاية ممكنة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

أشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أنه فريق المتابعة تابع إلتزام الفرق بمكافحة العدوي والنظافة العامة للأقسام، مع مراجعة حفظ أدوية الطوارئ والأقسام والتأكد من التدريب الجيد لفرق التمريض علي التعامل الجيد مع المرضي بالأقسام والعناية المركزة وإلتزامهم برعاية المرضي ودعمهم دون تقصير.

 

صحة قنا

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قنا وزارة الصحة صحة قنا مستشفى حميات نجع حمادى نجع حمادى أدوية الطوارئ

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