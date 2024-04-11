بسبب عيد الفطر | وضع خطة تشغيلية للوحدات الصحية في قنا

شنت فرق المتابعة والرعاية بمديرية الصحة بـ قنا ، جولات مكثفة على الوحدات الصحية بمختلف المراكز، للتأكد من تواجد الفرق البشرية المختلفة بالوحدات، وتوافر رصيد كاف من المستلزمات وأدوية الطوارئ، وتوافر الأدوية اللازمة بالوحدات، والتأكد من تشغيل اسطوانات الأكسجين.

وأشار الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا ، إلى أنه وجه فريق الرعاية الأساسية بالمديرية ومديري الإدارات الصحية بمراكز المحافظة بعقد جولات متابعة لمنافذ الرعاية الأساسية بكافة مراكز المحافظة فى ثانى أيام عيد الفطر.

و أكد وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، استمرار جولات مديري الإدارات الصحية خلال العيد علي متابعة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين المترددين علي الوحدات تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

وقالت الدكتورة إيناس فاروق، المشرف العام علي الوحدات الصحية ومديرة الرعاية الأساسية، إنه تم وضع خطة تشغيلية للوحدات خلال أيام العيد بالفرق المناسبة التى تقدم الخدمات الوقائية المختلفة.

وأشارت مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بـ قنا ، إلي ضرورة الإلتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوي والسلامة والصحة المهنية وتفعيل جداول النوبتجيات وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة بالوحدات.