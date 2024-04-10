صحة قنا: جولات لمتابعة سير العمل بالمستشفيات في أول أيام عيد الفطر

وجه الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، فريق الإشراف والمتابعة بالمديرية فى أول أيام عيد الفطر المبارك بالمرور على مستشفى قنا العام، ضمن جولات المتابعة للمستشفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن الفريق راجع خطة التشغيل وتواجد الكوادر الطبية اللازمة من الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض والفريق المعاون.

وأشار بدران، إلى أن فريق المتابعة، راجع جدول النوبتجيات بالمستشفي وتابع جاهزية الإستقبال بالمستشفى لاستقبال أى حالات طوارئ أو حوادث وتوافر رصيد كافي من مستلزمات الطوارئ والأمصال.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن الفريق تفقد أقسام الباطنة، الحضانات، الرعاية المركزة، الغسيل الكلوى، النساء، الجراحة، للإطمئنان علي المرضي وعلي الرعاية الصحية المقدمة لهم، مع مراجعة جاهزية بنك الدم وتوافر أرصدة كافية من الفصائل المختلفة للدم ومشتقاته.

وأكد بدران، بأن مديرية الشؤون الصحية بـ قنا ، أعدت خطة مراجعة ومتابعة لمنافذ الخدمة الصحية داخل المحافظة والتي بدأها الفريق الإشرافى بالمرور أمس على مستشفيات قوص ونقادة.

ونوه وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن جولات المتابعة مستمرة علي باقى المستشفيات بهدف التأكد من تقديمها الرعاية اللازمة للمترددين عليها وإلتزامها بتقديم خدماتها بصورة مرضية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بضرورة توفير الرعاية الصحية اللازمة طوال أيام العيد.



