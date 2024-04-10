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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أول أيام عيد الفطر.. زوج ينهي حياة زوجته بضربة فأس في قنا

مشرحة
مشرحة

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة، اليوم الأربعاء، عقب تعدي زوجها عليها بآلة حادة" فأس" فى قرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع ربة منزل فى قرية السمطا التابعة لمركز دشنا ، عقب تعرضها للضرب بآلة حادة.

 

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تبين من المعلومات الأولية، نشوب خلاف بين المجنى عليها وزوجها، ما دفعه إلى التعدى عليها بـ فأس، تسبب فى إنهاء حياتها فى الحال.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا ضربة فأس عيد الفطر أول أيام عيد الفطر دشنا السمطا ربة منزل مشرحة مستشفى دشنا

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