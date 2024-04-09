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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

حققت الرقم القياسي.. قنا تنظم أكبر عدد للموائد الجماعية خلال شهر رمضان|شاهد

موائد افطار رمضان
موائد افطار رمضان

شهدت محافظة قنا من جنوبها لشمالها مع بدء حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذ أكبر عدد للموائد الرمضانية، التى تنوعت هذا العام، ما بين أكبر مائدة ومائدة للمحبة والتسامح، وأخرى للم الشمل بين المتخاصمين، شارك فيها مسلمين ومسيحيين للتأكيد على روح الود والمحبة التى تسود بين أبناء قنا.

 

كما شهدت أحياء ومناطق كثيرة منافسة محمودة بين أبنائها، لتنفيذ أكبر مائدة طعام، للتأكيد على كرم أهالى المنطقة وقدرتهم على تنفيذ مائدة بمعايير غير تقليدية، وهو ما تجلى بوضوح فى الموائد التى أشرف على تنفيذها أبناء مناطق مدينة العمال ونجع سعيد والمنشية وشباب العزازية ونجع حمادى.

 

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الموائد التى أقيمت بالجهود الذاتية من الشباب والأهالى، تنافست فى تقديم نوعيات متميزة من الأطعمة والمشروبات، لتقديمها للضيوف المنتمين لفئات وثقافات مختلفة، فبعض المناطق حرصت على ذبح عجل أو أكثر، وأخرى أحضرت طن لحوم ودواجن، مع توزيع منظم لأدوار القائمين على الموائد حتى تظهر بالشكل اللائق.

 

موائد للجمعيات الأهلية

 

الجمعيات الأهلية وبعض القيادات السياسية والشعبية، دخلت المنافسة بقوة هذا العام، من خلال موائد متنوعة، جرى تكرارها على مدار شهر رمضان أكثر من مرة، أبرزها موائد جمعية أنا مصرى، التى تفردت بتنظيم موائد للشخصيات العامة وأخرى لذوى الهم و أخرى لعمال النظافة.

 

فيما جاء على رأس موائد الشخصيات العامة والسياسية، مائدتى السحور والإفطار بقربة المعنا، والتى جرى تنفيذها تحت رعاية الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والتى أقيمت هذا العام ترحماً على روح الكاتب الصحفى الراحل محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ.

 

قال أحمد طلعت، من المسئولين عن تنظيم مائدة مدينة العمال، إن مائدة مدينة العمال، فكرة شبابية نبعت من أبنائها وشبابها، حيث اتفق الجميع على تنظيم مائدة تضم أهالى المنطقة كنوع من الود والتراحم بين الجميع، وهو ما ظهر فى مشاهد التعاون بين شباب المنطقة خلال إعداد المائدة.

 

نستعد للمائدة قبلها بفترة

 

فيما قال مصطفى على، مسئول بمائدة شباب العزازية، جرى الإعداد للمائدة منذ فترة بتجميع المبالغ اللازمة وشراء المواد الغذائية، والاتفاق مع صاحب فراشة لإحضار الكراسى اللازمة، مع تجميل المكان بعناقيد إضاءة وبالونات لإضفاء نوع من البهجة على المائدة، واستهدفت تجميع أهالى المنطقة على مائدة واحدة بوسط مدينة دشنا، وذلك من خلال جهود ذاتية لشباب المنطقة.

 

من جانبه قال أحمد الجارد، باحث فى التراث، إن شهر رمضان المعظم يشهد تنظيم موائد رحمن فى أغلب القرى والمناطق الشعبية، وهو أمر يدل على الكرم والسخاء الذى اعتاد عليه العرب، فلا يطعم الطعام إلا أصيل من بيت تقى، ويعتقد الكثيرون أن أول من أقام مائدة رحمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أقام مائدة للوفد الذى جاء إليه من الطائف أثناء وجوده بالمدينة، لكن مائدة الرحمن بشكلها المعتاد بدأت بعد ذلك بكثير.

 

الخليفة العزيز بالله أول من أقام مائدة إفطار

 

وأضاف الجارد، بحسب كتاب "دليل الأوائل" للدكتور إبراهيم مرزوق، فإن أول من أقام مائدة فى شهر رمضان هو الخليفة العزيز بالله الفاطمى، وأقامها ليفطر منها أهل جامع عمرو بن العاص، ففى زمن الخليفة العزيز بالله كان يخرج من مطبخ القصر على مدار شهر رمضان 1100 قدر يوميا، تحتوى ألوانا مختلفة من الطعام لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين عند الإفطار، وبعدها كان الخليفة يجلس فى شرفة كبيرة فى قصره حين يحين وقت الإفطار، ويقضى الوقت فى سماع القرآن الكريم ومشاهدة حلقات الذكر.


 

 

موائد رمضان بقنا

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قنا أكبر مائدة شهر رمضان المبارك الجمعيات الأهلية شباب العزازية مائدة إفطار مدينة العمال

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