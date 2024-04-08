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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على جثة متحللة داخل منزل بسوق نجع حمادى

جثة
جثة


 

تكثف أجهزة الأمن بـ قنا ، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة متحللة لرجل داخل منزله بمنطقة السوق القديم بمدينة نجع حمادى.

 

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطارا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة متحللة لرجل فى العقد الخامس من العمر داخل منزل بنجع حمادى.

 

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بالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أن الجثة المتحللة لـ أميل .ر.د ٥٠ عاماً ، داخل منزله بمنطقة السوق القديم بمدينة نجع حمادى، وجرى إخطار الطب الشرعى، لتشريح الجثة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.


دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

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