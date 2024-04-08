العثور على جثة متحللة داخل منزل بسوق نجع حمادى





تكثف أجهزة الأمن بـ قنا ، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة متحللة لرجل داخل منزله بمنطقة السوق القديم بمدينة نجع حمادى.

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطارا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة متحللة لرجل فى العقد الخامس من العمر داخل منزل بنجع حمادى.

بالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أن الجثة المتحللة لـ أميل .ر.د ٥٠ عاماً ، داخل منزله بمنطقة السوق القديم بمدينة نجع حمادى، وجرى إخطار الطب الشرعى، لتشريح الجثة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.



دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.