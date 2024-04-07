مصرع شاب أسفل عجلات قطار في مزلقان أبوتشت بقنا

لقى شاب مصرعه أسفل عجلات قطار، أثناء محاولته عبور مزلقان أبوتشت شمال قنا .

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب أثناء محاولته عبور مزلقان أبوتشت، دون أى تأثير على حركة القطارات بالمنطقة.

بالانتقال والفحص ، تبين أن الجثة لـ محمود.ع 20 عاماً، ومقيم بقرية الرفشة،وأن القطار صدمه أثناء محاولته عبور المزلقان بأبوتشت، دون أن يلتفت إلى قدوم القطار.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.