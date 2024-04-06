مصرع سائق فى انقلاب وتفحم سيارة نقل ثقيل بطريق قنا الصحراوى

لقى سائق مصرعه، عقب انقلاب سيارة نقل ثقيل يقودها، واندلاع النيران بها على طريق قنا أبوتشت الصحراوى، أمام مدخل قرية أبوشوشة.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل واندلاع النيران بها على الطريق الصحراوى، أمام قرية أبوشوشة بمركز أبوتشت.

بالانتقال والمعاينة، تبين مصرع شعبان.ع.م ٣٧ عاما، عقب اندلاع النيران فى السيارة، بعد انقلابها على الطريق.

دفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.