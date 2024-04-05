قبل تكريمه ضمن حفظة القرآن ليلة27 رمضان.. مصرع تلميذ غرقاً فى قنا

لقى تلميذ بالمرحلة الإعدادية مصرعه غرقا فى ترعة بمركز أبوتشت، قبل ساعات من تكريمه ضمن حفظة القرآن الكريم فى إحدى المسابقات التى يجرى تنظيمها خلال شهر رمضان بـ قنا .

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً يفيد مصرع الحسين محمد، 13 عاما، غرقا فى ترعة بمركز أبوتشت.

تبين أن التلميذ نزل إلى الترعة مع آخرين للسباحة، إلا أنه لم يتمكن من السباحة، ما أدى إلى غرقه ووفاته فى الحال.

تمكن الأهالى من انتشال جثة التلميذ، ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن التلميذ المتوفى، كان ضمن المشاركين فى مسابقة لحفظ القران الكريم، وكان مزمعاً تكريمه ضمن الفائزين خلال ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، إلا أنه توفى قبل التكريم بساعات.



