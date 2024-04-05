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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للعام الثالث..إدارة قنا التعليمية تكرم 250 حافظاً للقرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم بقنا

نظمت إدارة قنا التعليمية، أمسية دينية، لتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، للعام الثالث على التوالي بالتنسيق مع مديرية أوقاف قنا، في إطار الاحتفاء بأهل القرآن في شهر نزوله.

تضمنت فعاليات الحفل، التى أقيمت بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، تكريم ٢٥٠ طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم في المسابقة التي أشرف عليها قسم التخطيط والمشروعات بإدارة قنا التعليمية بمعاونة توجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية بالإدارة.

 

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حضر فعاليات التكريم، الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والمستشار عمر صلاح، رئيس النيابة الإدارية بقنا، و الدكتور نجم أحمد مدير عام التعليم الفنى، و وفاء رشاد، مدير عام إدارة قنا التعليمية، وسعيد حسن، رئيس مجلس الأمناء بقنا ، و رضا رسلان نقيب معلمي بندر قنا، ومحمد الأمير، مدير إدارة التخطيط بالمديرية، وعبير حمدى،  مدير مدرسة السيدة زينب الثانوية، وأيمن حلوى، رئيس قسم التخطيط بإدارة قنا التعليمية، ولفيف من القيادات التعليمية والمجتمعية والإعلامية وأسر الطلاب المكرمين.

 

استهلت فعاليات الاحتفالية، بالسلام الجمهوري وتلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، أعقبها ابتهالات دينية ومدح للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم كلمة الأوقاف للشيخ عمر عبده، التى أكد فيها أن الصُحبةً ممن يسعون إلى حفظ كتاب الله تشجع على الحفظ والتسابق مما يُحرك فيهم روح المنافسة ويجعلهم أكثر نشاطاً وهمة.

وكرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، الطلاب الفائزين، مثنياً على جهود كل من دعم المسابقة، ومؤكداً بأن حفظ القرآن له دور كبير في زيادة التحصيل العلمي والتفوق، حيث يعمل على تمرين الذاكرة، ويساعد على التقدم والتفوق في الدراسة، فضلاً عن كونه مهذباً للنفوس ومرتقياً بالأخلاق.

و أشارت وفاء رشاد، مدير عام إدارة قنا التعليمية ، إلى أن المسابقة التي بدأت فعاليتها في الشهر الفضيل بقاعة الاجتماعات بالإدارة، تهدف إلى إكرام أهل القرآن وحسن مكافأتهم معنويا وماديا، وإقامة هذه المسابقة للعام الثالث يدل على إقبال وتزايد عدد المشاركين بها.

كما جرى تكريم لجنة المراجعة، المتمثلة في الشيخ عمر عبده والشيخ أحمد عبد الحافظ والشيخ عبد الله حارث، الائمة بمديرية أوقاف قنا ، عرفاناً بدورهم في خروج المسابقة بهذه الصورة متناهية الدقة.

كما جرى تكريم، الدكتور محمد مصطفى، موجه عام اللغة العربية و محمد مبارك، الموجه الأول للإدارة وأعضاء التوجيه لإسهامهم، في رعاية وتبني نماذج مشرفة من الطلاب كان من بينهم مريم حسن ثالث الجمهورية في مسابقة وزارة التربية والتعليم لحفظ القرآن الكريم.


 

تكريم حفظة القرآن الكريم

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