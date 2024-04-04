رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد حفل توزيع جوائز المسابقات الرمضانية بـ «الأهلية»

شهد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، حفل توزيع جوائز المسابقات الرمضانية بجامعة جنوب الوادي الأهلية، بحضور منسقي البرامج والقيادات الإدارية والجهاز الإداري بالجامعة.



وأسفر نتائج المسابقة فى مستوى حفظ القرآن الكريم كاملاً، عن حصول الطالب محمد أحمد ريان ببرنامج الطب والجراحة، على المركز الأول، فيما حصلت الطالبة سهام صالح محمود، ببرنامج الطب والجراحة، على المركز الثانى، وكان المركز الثالث من نصيب الطالب عبد الله سليم محمد، ببرنامج الصيدلة.



أما فى مسابقة حفظ نصف القرآن الكريم، حصل على المركز الأول الطالب محمود عمران محمد، ببرنامج الطب والجراحة والمركز الثانى، الطالبة شيماء محمد فخرى، والمركز الثالث الطالب محمد عمران محمد، ببرنامج العلاج الطبيعى.



وفى مسابقة حفظ ربع القرآن الكريم، جاء في المركز الأول تسنيم نوح عطية، ببرنامج التمريض، والمركز الثاني عبد الرحمن هلال، والمركز الثالث فاطمة خالد عريان، ببرنامج العلاج الطبيعي، وفى مسابقة الابتهالات الدينية حصل على المركز الأول علي محمود محمد محي الدين، والمركز الثاني نورهان كمال الدين، ببرنامج التمريض والمركز الثالث زياد أنور يوسف، ببرنامج الطب والجراحة.

وفى الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم، حصل على المركز الأول فريق يوفينتوس حاسبات، والمركز الثاني فريق تانجو حاسبات، والمركز الثالث فريق الأهلي تمريض.



ووجه رئيس جامعة جنوب الوادى، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة توليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات ومن ضمنها الطفرة التي شهدها قطاع التعليم العالى.

وهنأ عكاوى، الفائزين في الأنشطة الطلابية بالجامعة الأهلية، مؤكداً أن الجامعة تولى اهتمام كبيراً بالأنشطة لدورها في بناء شخصية الطالب.