لرفع كفاءة البنية التحتية.. اطلاق مشروع رسم خرائط للمرافق بجامعة جنوب الوادى

عقد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اجتماعا لمناقشة إطلاق مشروع رسم خرائط بجميع مرافق الجامعة من"مياه، انترنت، صرف صحى، تليفونات" وذلك من أجل تجميع شبكات المرافق بجامعة جنوب الوادى، في إطار مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور فرج خضارى، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد مهدى، مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة.

وأشار الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن المشروع يهدف رسم الخرائط لشبكات المرافق القائمة بالجامعة لتوفير مرجع دقيق محدث للبنية التحتية وتحسين إدارتها واستخدامها بشكل أكثر فعالية واستدامة، وكذلك رسم خرائط شبكات المرافق للجامعة هو عملية أساسية تستهدف توثيق وتحليل البنية التحتية التى تدعم العمليات اليومية في الجامعة.

وتابع عكاوى، ان البنية التحتية تشمل العديد من الشبكات منها شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي وشبكات الكهرباء وشبكات الاتصالات وشبكات الغاز الطبيعي و شبكات الطرق والمرافق الخارجية وشبكات الأمن والمراقبة وغيرها من الأنظمة والخدمات الأساسية التي تضمن سلامة وراحة المجتمع الجامعى.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، أن عملية رسم خرائط شبكات المرافق للجامعة تتيح فهمًا أعمق لتوزيع وتكوين هذه الشبكات، وتحديد النقاط الضعيفة والمواقع المستهدفة للتحسين، كما تساعد في تطوير استراتيجيات صيانة منتظمة وتحديثات لضمان سلامة وكفاءة البنية التحتية بما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية للجامعة.

من جانبه أوضح الدكتور فرج خضارى، عميد كلية الهندسة أن رسم خرائط شبكات المرافق يعتبر أداة استراتيجية لتحسين التخطيط والتنسيق بين الأقسام المختلفة في الجامعة، حيث يتم توثيق وتحليل البيانات بشكل موحد لضمان تنفيذ العمليات بشكل أكثر فعالية وتنظيماً، وبشكل عام تعتبر عملية رسم خرائط شبكات المرافق للجامعة خطوة أساسية في تحسين الكفاءة والاستدامة والسلامة للبنية التحتية، مما يسهم في توفير بيئة مثالية للعمل الأكاديمي والإداري في الجامعة.