خالد أحمد محمد.. الرائد المثالي الأول على مستوى الجمهورية

قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، إن وزارة التربية والتعليم، أعلنت اليوم الثلاثاء، حصول الُمعلم خالد أحمد محمد، على المركز الأول في مسابقة الرائد المثالي، عن المرحلة الثانوية، وهي المسابقة التي نفذها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية لاختيار العناصر المبدعة وصاحبة الفكر الخلاق والمتميز.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، بتميز المعلم المثالي وتفانيه في أداء رسالته، مثمناً جهود الإدارة التعليمية والمدرسية بنجع حمادي والتوجيه الفني ودورهم في دعم وانتقاء العناصر المتميزة وتحفيز رواد الفصول وتشجيعهم على تأصيل وغرس القيم الايجابية لدى الطلاب.

وأوضح السيد، أن تلك المسابقة تعد إشادة بالمعلم المبدع الذي يسهم في إعداد الأجيال القادمة، وتكريمًا للمعلم واعترافًا بجهوده، حيث أنه يمثل الرائد والقائد والموجه والداعم الفعلي للطلاب في تحقيق التفوق الأكاديمي، والجدير بغرس مفاهيم القيادة فى نفوسهم، ويسهم في تطويرهم كمواطنين ناجحين في المجتمع.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن مشاركة خالد أحمد محمد، ممثلاً عن إدارة نجع حمادي التعليمية جاءت وفق ترشيح واختيار إدارة الأنشطة التربوية بقيادة صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، وبحسب الضوابط والقواعد المنظمة للمسابقة التي طبقها توجيه عام التربية الاجتماعية المتمثل في أحلام محمود السيد، الموجه العام للتربية الاجتماعية، والدكتور سيد مرزوق، الموجه الأول، ومصطفى النمر، مسئول الاتحاد بالمديرية.

يذكر أن المسابقة أقيمت تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأعلن أسماء الفائزين أحمد موسي رمضان الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية.