الداودي يبحث تطوير الهوية البصرية لمحافظة قنا

أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، أهمية الهوية البصرية وارتباطها الوثيق بالبيئة المحيطة، وهو ما يؤثر ويعزز من قيم الولاء والانتماء لدى المواطنين بمختلف فئاتهم، خاصة الشباب والنشء من الأطفال.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى لإعداد أدلة استرشادية للهوية البصرية بمحافظة قنا بما يتناسب مع القيم الثقافية والتاريخية لها والعمل على إضفاء الهوية البصرية المميزة لها.

حضر فعاليات الاجتماع، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، و حسام حمودة، السكرتير العام، و محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون المجتمع وخدمة البيئة، واللواء سامح البدراوى، مدير عام مديرية الاسكان والمرافق، والدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعميد محمد رضوان، مدير إدارة مرور قنا، والدكتور محمد كمال، منسق الهوية البصرية بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، وعدد من أساتذة الجامعة وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى.

تناول اللقاء شرحاً لأهمية الهوية البصرية ووضع دليل استرشادي للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلاً عن استعراض محاور موضوع الهوية البصرية والأهداف من خلق هوية بصرية للمحافظة ومنهجية وآليات العمل على إعداد الدليل وتنفيذ الهوية البصرية، بالإضافة لمناقشة دور كل جهة من الجهات المشاركة والاستماع للمقترحات والأفكار والاستفسارات من الجهات المعنية.

ومن جانبه قال محافظ قنا ، إن مشروع الهوية البصرية يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإعداد هوية بصرية للمحافظات المصرية طبقا لما تمتلكه كل محافظة من مقومات سياحية ومعالم تراثية، مع مراعاة تصميمات الهوية البصرية الأبعاد والظروف المحيطة بالبيئة.

وأضاف الداودى، بأن الهوية البصرية أحد المشروعات القومية الحضارية، مشيرًا إلى أن المشروع سوف يبرز القيم الجوهرية و الثقافية والتاريخية لمحافظة قنا، خاصة في ظل ما تمتلكه من تراث عريق فرعوني واسلامي وقبطي، ومن ثم يسهم ذلك في الارتقاء بثقافة المجتمع بشكل عام.

