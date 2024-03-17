عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتلقى 85 طلبا من المواطنين خلال استقبالهم بالديوان العام

لقاءات المواطنين
لقاءات المواطنين بقنا

تلقى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، 85 طلبا من المواطنين، تنوعت ما بين شكاوى وطلب مساعدات اجتماعية، فى إطار تقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.

 

جاء ذلك خلال استقبال محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، للمواطنين صباح اليوم، الأحد، للاستماع لشكاواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، بحضور سمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

 

مواقيت الصلاة سابع أيام رمضان.. تعرف على موعد أذان المغرب بمحافظة قنا

مصر المحبة.. نائبة قبطية توزع شنط رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بقنا

 

وقال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا، استقبل اليوم، الأحد، 40 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حدة، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتمت مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

من جانبه، وجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنون الأولى بالرعاية، وذلك استمراراً لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وأكد محافظ قنا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

 

قنا الشكوي المساعدات طلب مساعدات محافظ قنا معاش تكافل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

سر رقم 10 في حريق استديو الأهرام.. فيديو وصور

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

أنا مش متخلفة عقليا| شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة.. وتفجر مفاجأة عن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

موضوعات متعلقة

صحة قنا تكثف الجهود لتشغيل المقر الجديد لمستشفى نجع حمادي العام

يسمونها الأسطورة وتحب مناداتها بـ"المعلمة".. أنسة الخطيب صعيدية تعيش بجلباب الرجال منذ 50 عامًا

ترشيحاتنا

بالسبحة والأبيض.. ماذا يفعل متهم بقضية رشوة أسوان الكبرى داخل القفص؟

لا تحذير من تسونامي.. زلزال قوي يضرب فوكوشيما اليابانية

بالصور.. تسليم 6 أطنان لحوم من الأوقاف لأهالي غزة

انطلاق فعاليات البرنامج الرمضاني لصندوق التنمية الثقافية.. تعرف عليها

استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه في البنوك.. اعرف وصل كام

فيديوهات وتسجيلات الرقابة الإدارية في قضية رشوة أسوان الكبرى.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامز خلاها تريند.. شاهد أجرأ إطلالات مرام علي المثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

بكوب سميد .. طريقة عمل البسبوسة المرملة بسر الحلواني

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

سر انسحاب شيرين رضا ورانيا يوسف وسعد الصغير من برنامج «العرافة»

فيديو

300 جنيه.. استمرار تراجع الذهب محليا وهذا سعر عيار 21 | فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ