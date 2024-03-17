محافظ قنا يتلقى 85 طلبا من المواطنين خلال استقبالهم بالديوان العام

تلقى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، 85 طلبا من المواطنين، تنوعت ما بين شكاوى وطلب مساعدات اجتماعية، فى إطار تقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، للمواطنين صباح اليوم، الأحد، للاستماع لشكاواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، بحضور سمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

وقال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا، استقبل اليوم، الأحد، 40 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حدة، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتمت مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

من جانبه، وجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنون الأولى بالرعاية، وذلك استمراراً لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وأكد محافظ قنا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.