مصر المحبة.. نائبة قبطية توزع شنط رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بقنا

وزعت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهورى، المئات من الشنط الرمضانية على المستحقين بمختلف مراكز محافظة قنا ، لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "مع الناس" التى دشنها حزب الشعب الجمهوري، حيث حرصت أمانة الحزب بمحافظة قنا، تنفيذ المبادرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك بإشراف النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بالمحافظة، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، الأمين المساعد لشئون التنظيم.

حضر فعاليات التوزيع، الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين مساعد المحافظة لشئون التنظيم بحزب الشعب الجمهوري، وعبدالرحمن أبوزكير، أمين مساعد المحافظة لشئون الإعلام، ومروة عبدالرحيم، أمينة المرأة بالمحافظة، وسيد فتحي، أمين العمل الجماهيري بمركز دشنا، وعدد من كوادر الحزب.

وأكدت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، بأن المساعدات التي جرى توزيعها تأتي ضمن مبادرة "مع الناس" بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومن أجل تخفيف آثار هذه الظروف عن كاهل المواطنين، تحقيقا للتكافل المجتمعى.

وتابعت عضو مجلس النواب: "احنا كلنا واحد مفيش فرق بين مسلم ومسيحي ولازم كلنا نتضامن مع بعض علشان خاطر مصر".

وأشارت باخوم، إلى أنه تم مراعاة أن تكون شنطة رمضان متكاملة بحيث تشمل السلع الأساسية والضرورية لكل أسرة، حيث تحتوى على 11 صنف من السلع، وهي السمن والزيت والفول والعدس والسكر والشاي والأرز والمكرونة والملح والدقيق والتمر.