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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا .. محلى نجع حمادى يوجه تحذيرات مشددة لأصحاب أفران الكنافة

حملات نجع حمادى
حملات نجع حمادى

وجهت حملة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى محافظة قنا ، تحذيرات لأصحاب أفران الكنافة باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والبيئية والصحية لضمان جودة المنتج المقدم للمواطن النجعاوى، مع أخذ الحيطة والحذر الشديد فى استعمال اسطوانات البوتاجاز الكبيرة.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة بمدينة نجع حمادى، للحفاظ على الصحة العامة والبيئية ومراقبة الأسعار، بناء على تعليمات أشرف أنور، رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، بالإشراف والمتابعة على كافة القطاعات الخدمية بدائرة الوحدة المحلية.

أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر عدم إعلان، مع توجيه إنذارات لأصحاب أفران  الكنافة، بالالتزام بالنظافة ولمحل بقالة ومعرض ملابس، بالالتزام بخفض الضوضاء الصادرة عن استعمال سماعات دى جى وجارى متابعتهم وفى حالة عدم الالتزام سوف يتم تصعيد الإجراءات القانونية ضدهم.

أكد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأنه لا تهاون فى أى تلاعب يمس المواطن النجعاوى سواء فى الأسعار أو جودة وصلاحية السلعة المقدمة له  وأن الوحدة المحلية لا تألوا جهداً فى الضرب بيد من حديد على كل يخالف أو يتلاعب بالقانون.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن حملات مراقبة الأسواق والصحة والوقاية العامة والبيئية والرقابة التموينية تعمل بصفة مستمرة، لضمان توفير منتجات آمنة للمواطنين.

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