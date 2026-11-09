فاتن عبد المعبود تنعى ضحايا حادث قطار العياط وتعلن تضامنها مع الأسر

تقدمت الإعلامية فاتن عبد المعبود بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث قطار العياط، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربة عن بالغ حزنها وأسفها إزاء الحادث الأليم.

وأعربت فاتن عبد المعبود عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، داعية الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

كما تمنت الإعلامية الشفاء العاجل للمصابين، سائلة المولى عز وجل أن يمنّ عليهم بالشفاء والسلامة، وأن يعيدهم إلى أسرهم في أقرب وقت، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وأكدت فاتن عبد المعبود تضامنها الكامل مع أسر ضحايا الحادث، مجددة تقديم خالص العزاء والمواساة لهم، ومشاركة الشعب المصري حالة الحزن على ضحايا الحادث.

