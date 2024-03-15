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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الفائزين .. إعلان أسماء فرسان القراءة لطلاب التحدى في قنا

تعليم قنا
تعليم قنا

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، نتيجة مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدى، التي نظمها توجيه عام المكتبات المدرسية، تحت قيادة صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، ونفذها ناجح عبد الحميد حسن، الموجه العام للمكتبات بالمديرية وأعضاء مكتب التوجيه.

وأسفرت نتيجة المسابقة، عن فوز الطلاب  آية عبد الشافي شحات، و محمد عبد الرؤوف وأحمد محمد جمعة من معهد النور للمكفوفين بقنا، و دعاء مرتضى ربيع، مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بقوص.

 

 

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وفوز كل من : أحمد محمد رفعت بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنين بقنا، وكريمة حسني عبد الراضي، بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنات بقنا.

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، الطلاب الفائزين والذين تم ترشحهم لتمثيل المديرية في مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدي على مستوى الجمهورية، مثمناً جهود الطلاب وأسرهم والتوجيه الفني والمعلمين الذين ساندوا الطلاب واسهموا في تحقيق هذا النجاح، والشد على أيديهم نحو الإعداد الجيد والقوي لحصد مراكز متميزة فى المنافسات بالوزارة.

 

وأشار السيد، إلى أن المسابقة تأتى في ضوء اهتمامات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وبحسب توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بإتاحة وتوفير الفرص للمؤسسات التعليمية و المدارس نحو تحقق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030 ومن بينها منح ذوي الإعاقة فرص تعليم أفضل.


 

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