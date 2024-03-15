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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواقيت الصلاة خامس أيام رمضان..تعرف على موعد آذان المغرب بمحافظة قنا

مدفع رمضان
مدفع رمضان

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد آذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، و جاء توقيت آذان المغرب فى محافظة قنا ، لليوم الخامس من أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 05:58  مساء، بعدد ساعات تصل لأكثر من 13 ساعة صيام.

 

تشهد الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، كباراً وصغاراً ، حول موعد الإفطار والسحور، لتنظيم أوقاتهم و أعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

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وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم الجمعة 5 رمضان 1445 هجرية، الموافق 15 مارس 2024 ، الفجر 04:35 صباحاً ، والظهر  11:58 صباحاً ، والعصر 03:23  مساءًا ، والمغرب 05:58  مساءًا، و العشاء 07:12  مساءًا .

وحول المواقيت التقديرية لموعد السحور ، فيأتى تقريباً فى تمام الساعة 02.30 صباحاً ، فيما يأتى موعد الإمساك تقريباً الساعة 04.28 صباحاً ، أما صلاة الضحى تبدأ الساعة 05:58 صباحاً.

يذكر أن الكثير من دواوين العائلات بقنا تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف و إكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يوميه يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف، فيما تشهد المساجد عقدت ندوات مكثفة على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.

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