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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ5 ملايين دولار.. محافظ قنا يبحث إنشاء مصنعين للإسفنج بالمنطقة الحرة بقفط

لقاء المستثمرين بقنا
لقاء المستثمرين بقنا

التقى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الخميس، الدكتور سقراط ابراهيم محمد عبد الله، وشركاءه الصينيين، شاو بينج و لينج فاج، المستثمرين بالمنطقة الحرة، ملاك مشروع لتصنيع الإسفنج والمراتب علي مساحة 10 آلاف متر مربع، برأس مال مليون و350 ألف دولار امريكي، ومشروع لتصنيع سوست المراتب علي مساحة 22 ألف متر مربع، برأس مال 3 مليون و300 الف دولار أمريكى.

 

 

جاء ذلك بحضور فوزي رضوان، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الإستثمار بالمحافظة.

 

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استمع محافظ قنا ، إلى عرض تفصيلى حول طبيعة المشروعين، واللذين سيوفران 250 فرصة عمل ثابتة لأبناء المحافظة مع تأهيل العاملين على مستوى عالى لمواكبة معايير الانتاج العالمية.

كما ناقش محافظ قنا، مقترح المستثمرين بعمل دعوة لبعض المستثمرين السودانيين للترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة الحرة بمحافظة قنا.

ومن جانبهم أشاد المستثمرين، بالتيسيرات التى تقدمها المحافظة للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار، خاصة حرص محافظ قنا على عقد اجتماع شهري مع المستثمرين لمتابعة انتظام العمل، وبحث طلباتهم وإزالة المعوقات والتحديات التى تعترض استثماراتهم لإحداث تنمية اقتصادية شاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.

قنا تصنيع الإسفنج دولار أمريكي معايير الانتاج العالمية المستثمرين رؤية مصر 2030

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