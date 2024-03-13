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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع

اجتماع تبطين الترع
اجتماع تبطين الترع

ناقش اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، نسب التنفيذ للمشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع والمصارف، الجارى تنفيذه على أرض المحافظة، وفقاً لخطة المشروع القومي لتبطين وتأهيل جانبي الترع حتى الانتهاء من أعمال التنفيذ في المواعيد المحددة مسبقاً لتحسين منظومة الري، بالإضافة إلى أعمال تطهير السدود ومخرات السيول.

 

جاء ذلك خلال اجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية بنطاق المحافظة، بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس كمال محمود، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، و العقيد محمد موسي عمران، ممثل المنطقة الغربية العسكرية و المشرف علي تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس مجدى بطرس، مدير عام ري غرب والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، و زكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بالمحافظة.

 

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وأكد محافظ قنا، تكثيف حملات تطهير ورفع المخلفات من المجاري المائية والترع والمصارف بنطاق المحافظة لضمان وصول المياه إلى نهاية الترع.

 

وأشار الداودى، إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الحملات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء منه بأفضل شكل ممكن.

 

وأضاف محافظ قنا ، بأن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تُنفذ في الوقت الجاري ويمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكل خاص.

 

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