عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين عقب اندلاع حريق بمحل في نجع حمادي

حريق
حريق

لقى شخص وأصيب ٣ آخرون فى اندلاع حريق داخل محل حلويات فى شارع حسنى مبارك بمدينة نجع حمادى شمال قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق فى محل حلويات بمدينة نجع حمادى، نتج عنه مصرع شخص وإصابة ٣ آخرين.

 

محافظ قنا يفتتح معرض أهلا رمضان بمقر الجمعية التعاونية الإستهلاكية

تعرف على الفائزين.. إعلان نتيجة مسابقة الملتقى الفكري للمرحلتين الإعدادية والثانوية بقنا

 

دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بـ ٣ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

 

فيما دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحريق، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

قنا نجع حمادى اندلاع حريق محل حلويات الحماية المدنية سيارات اطفاء مرفق اسعاف قنا مشرحة مستشفى نجع حمادى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

قناة السويس: 5000 دولار رسومًا إضافية على السفن الرافضة لخدمات الرباط.. مستند

زكاة الفطر 2024 قيمتها ووقتها ولمن تعطى..اثنان لا تجب عليهما

الكشف عن عقوبة شيكابالا بعد إشارته لجماهير الأهلي

وقع من طوله في الملعب.. جمال شعبان يكشف تفاصيل مرض أحمد رفعت

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

متابعة حثيثة من البابا تواضروس لحادث استشهاد ثلاثة رهبان في جنوب إفريقيا|صور

موضوعات متعلقة

روحانيات رمضان تعطي قبلة الحياة للمطابع القديمة.. إقبال على تجليد المصاحف بقنا

أول يوم فى رمضان.. شاب ينهى حياة زوجته ويحاول الانتحار بنجع حمادى

ترشيحاتنا

علي جمعة يكشف مقاييس العفاف في التعامل بين الشباب والفتيات

صد رد| الأهلي يتقدم والبنك يتعادل في أول 10 دقائق من المباراة بالدوري

وزير المالية لـ«صدى البلد»: تقرير جولدمان ساكس شهادة ثقة للاقتصاد وجذب الاستثمارات هدفنا

هل ستتجدد الخلافات| قرار جديد من مجلس الزمالك.. والأهلي في حالة صمت

جنون الزيادات يضرب السيارات.. ماذا يحدث داخل السوق ؟

بدون النني| التشكيل الرسمي لمواجهة أرسنال وبورتو بدوري الأبطال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكسري روتين السفرة في رمضان.. طريقة عمل لازانيا بالخضار واللحمة المفرومة

تحذير لمستخدمي أندرويد.. 21 تطبيقا كارثيا احذفها من هاتفك فورا

5 إمكانات سرية لا تعرفها في سيارتك.. ما هي؟

حميد الشاعري يطرح أغنية "مش مركون ع الرف" لدعم أطفال مرضى السرطان

فيديو

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟..منافسة بين الهلال واتحاد جدة لضمه والسعر خيالي

من 13 إلى 17 مارس .. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ