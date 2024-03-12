مصرع شخص وإصابة 3 آخرين عقب اندلاع حريق بمحل في نجع حمادي

لقى شخص وأصيب ٣ آخرون فى اندلاع حريق داخل محل حلويات فى شارع حسنى مبارك بمدينة نجع حمادى شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق فى محل حلويات بمدينة نجع حمادى، نتج عنه مصرع شخص وإصابة ٣ آخرين.

دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بـ ٣ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

فيما دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحريق، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.