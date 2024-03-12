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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماع مجلس الأمناء..محافظ قنا يوجه بتكثيف الأنشطة الثقافية بمكتبة مصر العامة

اجتماع مكتبة مصر
اجتماع مكتبة مصر العامة

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة تكثيف الأنشطة الثقافية من خلال استثمار أصول وقاعات مكتبة مصر العامة لإقامة أنشطة تدريبية في مجالات الموسيقي والفنون التشكيلية، وكذا الحفلات الترفيهية التى يشارك فيها الشباب والفتيات بالتنسيق مع المختصين.

 

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس أمناء مكتبة مصر العامة بقنا، بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من أساتذة جامعة جنوب الوادي، وبعض المختصين في الشئون المالية والإدارية والقانونية، والعاملين بالمكتبة.

 

 

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و أكد محافظ قنا، تقديم لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم وفقًا للإمكانات المتاحة خاصة الأطفال والشباب والنشء والعمل على رفع الوعي والثقافة بالقضايا المجتمعية المختلفة وذلك لخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات.

 

وأشار محافظ قنا ، إلى أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة التي تنظمها مكتبة مصر العامة بقنا.

 

وأوضح الداودى، بأن تنظيم فعاليات وأنشطة مكتبة مصر العامة سواء داخل مقرها أو المكتبة المتنقلة بالمراكز والقرى وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لضمان وصول الخدمات الثقافية المقدمة لكافة ربوع المحافظة، خاصة الأماكن البعيدة وغير المتوفر بها هذه الخدمة الهامة، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030.

اجتماع مكتبة مصر العامة

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قنا مكتبة مصر العامة تكثيف الأنشطة الثقافية بناء الإنسان استراتيجية مصر 2030

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