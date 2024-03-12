مواقيت الصلاة ثانى أيام رمضان.. تعرف على موعد أذان المغرب بمحافظة قنا

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد أذان المغرب بجميع المحافظات المصرية.

وجاء توقيت أذان المغرب فى محافظة قنا لليوم الثانى من أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 05:57 مساء، بعدد ساعات يصل لأكثر من 13 ساعة.

وتشهد الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، كباراً وصغاراً، حول موعد الإفطار والسحور، لتنظيم أوقاتهم وأعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم، الثلاثاء 2 رمضان 1445 هجرية، الموافق 12 مارس 2024، الفجر 04:38 صباحاً، والظهر 11:59 صباحاً، والعصر 03:23 مساءً، والمغرب 05:57 مساءً، والعشاء 07:11 مساءً.

وحول المواقيت التقديرية لموعد السحور، فيأتى تقريباً فى تمام الساعة ٢.٢٩ صباحاً، فيما يأتى موعد الإمساك تقريباً الساعة ٤.٢٩ صباحاً، أما صلاة الضحى فتبدأ الساعة ٦.٠٣ صباحاً.

يذكر أن الكثير من دواوين العائلات بقنا تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف و إكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يوميه يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف، فيما تشهد المساجد عقد ندوات مكثفة على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.



