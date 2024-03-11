ضمن احتفالات يوم الشهيد| نيل قنا ينظم ندوة بعنوان "الشخصية المصرية..العطاء والصمود"

نظم مركز النيل للإعلام بـ قنا ، ندوة بعنوان "الشخصية المصرية.. العطاء والصمود"، ضمن احتفالات قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، بيوم الشهيد، والتى تتزامن مع احتفالات القوات المسلحة المصرية فى 9 مارس من كل عام، إحياءًا لذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض عام 1969 على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

وأقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع اعلام قنا، حاضر فيها الدكتور علي الدين القصبي، أستاذ الاجتماع بكلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا وإبراهيم عطوة مسئول المتابعة بالمركز، أدارت الندوة رحاب عبد الباري، مسئولة البرامج بمركز النيل، تخللها عرض فيديوهات عن الشهداء والشخصية المصرية.

وأشار يوسف رجب، مدير مجمع اعلام قنا، إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد هذا العام يتواكب مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وما تمثله هذه المناسبات من فرصة لرد الجميل لأسر الشهداء والاعتراف بما بذلوه فداءً للوطن، لتحيا مصر بعزة وكرامة، ويعيش المصريون في أمن وأمان، كما أن الاحتفال بيوم الشهيد يأتي ليتذكر الجميع نفوساً أبية رفضت الخضوع للعدو وأصرت على استعادة أرض الوطن والدفاع عن ترابه رافعة شعار إما النصر أو الشهادة، لتبقي مصر منارة وترتفع رايتها خفاقة لا تعرف الذل أو الاستسلام.

وقال الدكتور علي الدين القصبي، أستاذ الاجتماع بكلية آداب جامعة جنوب الوادى، إن الشخصية المصرية قادرة على التكيف مع الأزمات بما لديها من قناعة وصبر وإيمان وتكافل، كما أن شخصية المصري تميزت بالثبات وعدم الميل للعنف والتسامح والتدين، ولها ما يحكمها من خصائص وصفات وأساليب للتفكير، كما أن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر فيها مثل العادات والميول والعواطف والعقائد والاستعدادات والقدرات الجسمية والمزاجية والعقلية والبيئية.

وأكد القصبي، أن الدفاع عن الوطن شرف لا يناله إلا القليلون، ما يستوجب عدم التفريط في شبر من تراب الوطن، والعمل والسعي من أجل البناء والتنمية، لتفتخر مصر بشبابها المخلص وأبنائها الأبرار، مشيراً إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد بمثابة دعم ومواساة من القيادة السياسية لأبناء وأسر الأبطال، ويبعث برسالة مفادها أن الدولة المصرية لا تنساهم.