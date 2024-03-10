يوم فى حب مصر.. مبادرة بتعليم قنا لتعريف تلاميذ رياض الأطفال بالثقافات

افتتح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، فعاليات مبادرة " يوم في حب مصر" التي نظمتها مدرسة الشهيد مصطفى عباس للتعليم الأساسى التابعة لإدارة قنا التعليمية، لتعريف تلاميذ رياض الأطفال بالثقافات والتاريخ والتراث الشعبي لعدة أقاليم من محافظات مصر.

جاء ذلك بحضور جمال الراوى، مدير إدارة المدرسة، وأسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام، والدكتور سيد عباس، مدير إدارة قنا التعليمية السابق، وسلوى الأمير، موجه رياض الأطفال، ومسعود محمد، موجه أول التربية الاجتماعية بالإدارة.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بما قدمه التلاميذ من معلومات قيمة بكل قاعة من الخمس قاعات لمحافظات قنا والأقصر وبورسعيد وأسوان و سيناء، عبرت عما يشتهر به كل اقليم و موقعه على الخريطة و مضمون الشعار الذي يمثله وما يتميز به من معالم و ملابس ورقصات وأطعمة.

وأثنى السيد، على مجهود معلمات رياض الأطفال اللاتي علمن التلاميذ تلك المهارات، لافتاً إلى أن غرس تلك الثقافات فى البراعم منذ الصغر تنمي قيم الولاء للوطن وتعرفهم معنى المواطنة والانتماء وتزيد من مهاراتهم اللغوية والثقافية وتحثهم على التعاون و المحبة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أن ما قدمته المدرسة من فكرة مبتكرة يعزز استراتيجية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، في منهج رياض الأطفال من حيث التعلم بالاكتشاف و احترام الآخر، و يشجع على استخدام الخامات والموارد المتاحة للمجتمع المحلي ويربط التلاميذ بالمدرسة ويخلق قدر رائع من الألفة ما بين التلميذ ومدرسته ومعلميه، ويراعى مجالات الطفولة المتعددة الطبية والنفسية والإجتماعية والبيئية وينمى قدرات الأطفال يما يمثل أفضل استثمار لمستقبل الثروة البشرية للمجتمع.