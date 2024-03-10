طلاب وطالبات الدفعة العاشرة بطب قنا يحتفلون بتخرجهم عقب أداء قسم الولاء

احتفل 180 طالبا وطالبة، بكلية طب قنا ، بتخرجهم، عقب أداء قسم الولاء خلف الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، ليكون دستوراً خلال رحلتهم العملية مع المرضى، بعد فترة الدراسة النظرية.

جاء ذلك خلال الحفل المنظم للدفعة العاشرة، من قبل كلية طب قنا ، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، و بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد هاشم، عميد كلية الطب والدكتور حنان فايد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا.

نقل الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة تحيات وتهانى رئيس الجامعة لخريجي الدفعة العاشرة من كلية الطب، وموجهاً التحية لأولياء الأمور والأسر الموجودة بالحفل، ومؤكداً للطلاب أنهم الكنز الذى وهبه الله لهم ليغترفوا منه وهم أصحاب الفضل وعليهم اكتساب العلوم والمهارات والاهتمام بالفقراء من المرضى.

وأكد الدكتور أحمد هاشم، عميد كلية الطب بـ قنا ، بأنه شرف كبير ولحظة افتخار أن يكون متواجداً بين هولاء الطلاب الذين تميزوا بتحدى الصعاب والجد والاجتهاد، موجهاً عدة نصائح لطلابه منها أن يكون متكلماً جيداً ومستمعاً جيداً، وأن يتميز بسعة الصدر والحكمة ومراقبة الله عز وجل.

وقدم الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا ، التهنئة للطلاب وأولياء الأمور بعد سنوات دراسية تسلحوا خلالها بالمعلومات والخبرات، التى تعينهم على أداء رسالتهم الإنسانية.







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