مصرع تلميذة صدمتها دراجة نارية أمام منزلها بنجع حمادي

لقيت تلميذة مصرعها دهساً أمام دراجة نارية، أثناء عودتها لمنزلها فى قرية هو التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع تلميذة صدمتها دراجة نارية بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادى.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل جثة التلميذة، إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تبين أن الدراجة النارية صدمت التلميذة، أثناء عودتها إلى منزلها بقرية هو، ما أدى إلى وفاتها فى الحال.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.