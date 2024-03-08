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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرضين لـ "أهلا رمضان" بمدينة نجع حمادي

معارض أهلاً رمضان
معارض أهلاً رمضان

افتتح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، معرض أهلا رمضان بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة.

 

كما افتتح نائب محافظ قنا، معرض أهلا رمضان بوسط مدينة نجع حمادى، والذى ينظمه حزب حماه وطن.

رافقه خلال الافتتاح حسن محمد القط، مدير عام مديرية التموين، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

وعقب الافتتاح تفقد نائب المحافظ الأقسام المختلفة للمعرض، والذي يضم ياميش رمضان والسلع الغذائية المتنوعة بكميات مناسبة، واستمع إلى شرح لأقسام المعرض وأسعار السلع الغائية المعروضة بأنواعها وفرق أسعارها عن المحلات في الخارج، كما التقى ببعض الأهالي واطمئن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض  ومدى توافرها بكميات كبيرة.

 

وقال نائب محافظ قنا ، إنه جارى التوسع في افتتاح وتجهيز معارض اهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والقرى علي مستوى المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية، بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة.

 

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تلبية لاحتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

 

 


 

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