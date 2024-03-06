محافظ قنا يشهد حفل ختام المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته الثامنة

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مساء اليوم الأربعاء، حفل ختام الدورة الثامنة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، الذى نظمته مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، على مدار 6 أيام وسط إقبال جماهيري لمشاهدة العروض المسرحية المُقدمة بقصر الثقافة ومركز الأورام بقنا، وعدد من قرى ونجوع المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والناقد الفني هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، وعماد فتحى، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، والنائب مبارك عامر، والنائب محمد الجبلاوى، عضوي مجلس النواب وأعضاء لجنة التحكيم "هانى كمال وعزة لبيب و المخرج السودانى حاتم على"، وأنور جمال، مدير عام فرع ثقافة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ولفيف من أبناء المحافظة.

بدأت فعاليات حفل الختام، بعرض أوبريت غنائي استعراضى خاص، تلاها إهداء درع المهرجان وشهادات التقدير للفائزين في مسابقات المهرجان، حيث حصد المركز الأول وأفضل عرض مسرحى العرض العمانى "كوتار".

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بإقامة الدورة الثامنة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، للمرة الثانية على ارض المحافظة، تزامنا مع احتفالات قنا بعيدها القومى، موجهاً الشكر للناقد المسرحى هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، وجميع أعضاء الفرق الفنية المشاركة من الدول المختلفة على جهودهم في نشر الثقافة والفنون، ورسم البسمة والفرحة على وجوه أبناء قنا من خلال العروض المسرحية التي تم عرضها داخل نجوع وقري المحافظة.



وأضاف الداودى، أن المهرجان يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون، من خلال تحقيق العدالة الثقافية والتنموية لجميع فئات الشعب، فضلاً عن الارتقاء بالسلوك الإنسانى وتنمية الفكر من خلال الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية وطرح القضايا المعاصرة التي تم تقديمها، والتى تحمل رسائل إيجابية تهدف إلى تطوير المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها أشادت لجنة التحكيم برئاسة الفنان هانى كمال، بالدعم المقدم من محافظ قنا لإنجاح المهرجان، وحسن استقباله وكرم ضيافة أهالى المحافظة للفنانين والوفود المشاركة فى المهرجان.