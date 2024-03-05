قنا من أوائل المحافظات مكافحة للفساد في تقرير مجلس الوزراء

قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المحافظة تأتي في المركز الخامس طبقا لمؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإدارى ومؤشر تقييم الخدمات الحكومية.

وأشار عبدالباقى، إلى جهود اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فى مكافحة الفساد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو وضع خطوات جادة للقضاء على الفساد بجميع أشكاله.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، بأنه وفقا للتقرير الصادر من مركز معلومات مجلس الوزراء بشأن مؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإداري ومؤشر تقييم الخدمات الحكومية الخاص بجميع محافظات الجمهورية والذي تم بناءه بالاعتماد على مسح ميداني للمواطنين فى الفئة العمرية من ١٨ عاما فأكثر على مستوى جميع محافظات مصر لعدد ١١٥٩٨ شخص عام ۲۰۲۲م، وبالإطلاع على قيم المؤشرات العامة وترتيب الدرجات حصلت محافظة قنا على المركز الخامس.

وأشار عبدالباقى، إلى أن التقرير أشار إلي نتائج مؤشر إدراك المواطنين بالمحافظة للفساد الإداري، ومؤشر إدراك المواطنين لجهود منع ومكافحة الفساد الإداري، بالإضافة إلى نتائج مؤشر تقييم المواطنين بالمحافظة للخدمات الحكومية المقدمة لهم، بهدف اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

جدير بالذكر أن مؤشر إدراك المواطنين للفساد الإداري يهدف للتعرف على مدى إدراك المواطنين بمختلف خصائصهم لوجود الفساد الإداري بمختلف الجهات الحكومية، ومدى إدراك المواطنين للجهود المبذولة لمنع ومكافحة الفساد الإداري بمختلف محافظات الجمهورية، أما مؤشر تقييم المواطنين للخدمات الحكومية، فيهدف إلى قياس مستوى رضا المواطن عن الخدمات الحكومية، والسعي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن بما يحقق رضاه عن الخدمات المقدمة.