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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الأسماء.. تعليم قنا تعلن نتيجة الأخصائى المثالى للاتحادات الطلابية

الفائزين فى مسابقة
الفائزين فى مسابقة الأخصائى المثالى

 

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الثلاثاء، نتيجة مسابقة الأخصائي المثالي للاتحادات الطلابية للمراحل التعليمية الثلاثة عن العام الدراسى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ والتى نظمها توجيه عام التربية الإجتماعية بالمديرية، بإشراف صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية.

 

تضمنت النتيجة فوز محمد عبادى محمد، بمدرسة الشيخ على شرق الابتدائية التابعة لإدارة دشنا بالمركز الأول على مستوى المديرية، وحنان أبوبكر محمد، بمدرسة تحيا مصر 1 التابعة لإدارة قنا التعليمية بالمركز الثانى، كما فازت بالمركز الثالث علياء عثمان يس، مدرسة اللغات الابتدائية بالألومنيوم التابعة لادارة نجع حمادى التعليمية.

 

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أما المرحلة الاعدادية، ففازت رضوى إبراهيم عبدالمنعم، بمدرسة سيدى عبدالرحيم الإعدادية بنين التابعة لإدارة قنا التعليمية بالمركز الأول، وفازت بالمركز الثاني غادة جمال عبدالناصر، بمدرسة اللغات الاعدادية بالالومنيوم التابعة لإدارة نجع حمادى التعليمية، وفازت بالمركز الثالث حنان على عثمان، بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية التابعة لإدارة أبوتشت التعليمية.

وعن المرحلة الثانوية فاز محمد مصطفى حسن، بمدرسة الجبلاوي الثانوية المشتركة التابعة لادارة قنا التعليمية بالمركز الأول، ومحمد فوزى زكى، بمدرسة قفط الثانوية الفنية التجارية المشتركة التابعة لإدارة قفط التعليمية بالمركز الثانى، وفاز مصطفى ابراهيم على، بمدرسة البحرى قمولا الثانوية المشتركة التابعة لإدارة نقاده التعليمية.

يذكر أن مسابقة الأخصائي المثالي للاتحادات الطلابية جرى تنفيذها بإشراف أحلام محمود، موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتور سيد مرزوق، موجه أول المديرية، ومحمود جابر مسئول الاتحاد.


 

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