ضمن احتفالات عيد قنا القومي.. افتتاح محطة مياه الحميدات

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم أعمال رفع كفاءة وتشغيل محطة مياه شرب الحميدات بمدينة قنا، تزامنا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، بقدرة 200 ل/ث بتكلفة تزيد عن 55 مليون جنيه.

رافقه خلال الافتتاح، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، و زكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بالديوان العام.

وقال محافظ قنا، إن الدولة عازمة على توفير حياة كريمة لأبنائها، من خلال المشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى قرى المحافظة، لتحسين معيشة المواطنين.

وأكد الداودى، بأن محافظة قنا شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية لتوفير بنية تحتية متكاملة بكافة القرى.

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بأن مشروع رفع كفاءة تشغيل محطة الحميدات تم تنفيذه بطاقة 2٠٠ لتر / ثانية بنسبة حوالى 40 % لخدمة 120 ألف نسمه بمدينة قنا.

وأشار رئيس شركة مياه قنا ، إلى أنه تم تعديل منظومة العمل بالمحطة حيث تم الجمع بين المحطة المدمجة والسطحية لتحسين جودة المياه و تحسين كفاءة الانتاج من خلال رفع كفاءة منظومة الكلور وتركيب منظومة إنذار تسريب واعدام لغاز الكلور بما يحافظ على سلامة العاملين والمواطنين قاطنى المنطقة السكنية المحيطة بالمحطة.