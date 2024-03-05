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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد انتشال 7 جثث..عمليات البحث مستمرة داخل ترعة الطويرات بقنا

جثق
جثق

 

تواصل قوات الإنقاذ النهرى بـ قنا ، بالتعاون مع الأهالى، عمليات البحث عن جثث ضحايا آخرين داخل ترعة أصفون، عقب انتشال ٧ جثث حتى الآن، نتيجة انقلاب سيارة وغرقها فى الترعة.

فيما دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد كبير من السيارات وجرى نقل الجثث التى تم انتشالها إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

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كما انتقل عدد من القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة الموقف، وعمليات انتشال ونقل الجثث إلى المستشفى. 
 

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص وملاكى داخل ترعة أمام قرية الطويرات.

 

تبين مصرع ٧ أشخاص" جميعهم مقيمين بقرية الدير الشرقى"، بينهم سيدات وأطفال، عقب سقوط سيارة بهم داخل ترعة أصفون، بالقرب من قرية الطويرات التابعة لمركز قنا.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

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