بعد انتشال 7 جثث..عمليات البحث مستمرة داخل ترعة الطويرات بقنا

تواصل قوات الإنقاذ النهرى بـ قنا ، بالتعاون مع الأهالى، عمليات البحث عن جثث ضحايا آخرين داخل ترعة أصفون، عقب انتشال ٧ جثث حتى الآن، نتيجة انقلاب سيارة وغرقها فى الترعة.

فيما دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد كبير من السيارات وجرى نقل الجثث التى تم انتشالها إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

كما انتقل عدد من القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة الموقف، وعمليات انتشال ونقل الجثث إلى المستشفى.



وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص وملاكى داخل ترعة أمام قرية الطويرات.

تبين مصرع ٧ أشخاص" جميعهم مقيمين بقرية الدير الشرقى"، بينهم سيدات وأطفال، عقب سقوط سيارة بهم داخل ترعة أصفون، بالقرب من قرية الطويرات التابعة لمركز قنا.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



