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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع رضيع وإصابة والده بطلقات نارية في مشاجرة بقنا

مشاجرة
مشاجرة

 

لقى رضيع مصرعه وأصيب والده، بطلقات نارية، اليوم الأحد، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية السمطا قبلي بمركز دشنا، شمال قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع رضيع وإصابة والده بطلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية السمطا قبلي بمركز دشنا.

 

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دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع المشاجرة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب إلى مستشفى دشنا المركزى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

تبين مصرع جابر وائل ع عام و4 أشهر، متأثراً بطلق نارى أصابه فى الرأس، وإصابة والده وائل.م24 عاما، بطلق ناري في الذراع الأيمن.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

قنا مشاجرة بالأسلحة النارية قرية السمطا قبلي دشنا رضيع مرفق اسعاف قنا

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