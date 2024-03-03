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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة العيد القومي..محافظ قنا يضع إكليل زهور بالنصب التذكاري لشهداء موقعة البارود

احتفالات عيد قنا
احتفالات عيد قنا القومى

وضع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء موقعة البارود بمدينة قفط، وسط أجواء احتفالية نظمها أهالى المنطقة المحيطة بالنصب التذكارى.
 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، واللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والاعلامي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والنائب عبد الفتاح دنقل والنائب محمد كمال موسي عضوا مجلس الشيوخ والنائب أشرف أبوالفضل والنائب مصطفى محمود والنائبة سحر صدقي،أعضاء مجلس النواب وياسر حماد، رئيس مركز ومدينة قفط، و لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحى وجمع غفير من أهالي مركز قفط وأهالى وشباب قرية البارود.
 

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قدم محافظ قنا التهنئة للحضور ولكافة أبناء المحافظة، بمناسبة ذكرى موقعة البارود، التي جسدت بطولة وبسالة أهالي قنا في التصدي لأسطول الحملة الفرنسية، بشجاعة سجلها التاريخ بحروف من نور، بعد أن انتصر أهالي البارود عبر أسلحة تقليدية على أسطول الحملة الفرنسية المدجج بأسلحة ثقيلة ومتطورة وذلك في الثالث من مارس بعام 1799.

 

وقال محافظ قنا، إن أجدادنا تمكنوا من إيقاف الغزو الفرنسي لصعيد مصر، ونجحوا في تكبيد القوات الفرنسية بخسائر فادحة، وكانت تلك الهزيمة بمثابة بداية النهاية للحملة الفرنسية على الصعيد وعلى مصر بوجه عام وتخليدًا لهذه الملحمة التاريخية.

 

وأضاف الداودى، بأن يوم الثالث من مارس أصبح يوم للفخر والاعتزاز لأبناء قنا لما يعكسه من شموخ وشجاعة أهالي الصعيد، مشيراً إلى مصر عازمة على تحقيق تنمية شاملة طبقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

 

احتفالات عيد قنا القومى

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قنا موقعة البارود قفط النصب التذكارى قرية البارود الحملة الفرنسية رؤية مصر للتنمية المستدامة

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