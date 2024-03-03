مصرع شخص وإصابة 13 في حادث تصادم بنجع حمادي

لقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين، فى حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل بالقرب من كوبرى الرمل بنجع حمادى شمال قنا.



تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل، نتج عنه مصرع شخص وإصابة آخرين.

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، ونقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام.



تبين مصرع حمادة جمال أبوالمجد، ٣٥ عاماً، مقيم بمركز أبوتشت، وإصابة كل من: مرزوق يوسف، خالد أبو الحجاج، رفعت أبوالوفا شمروخ، محمد عبدالعظيم عبد الشافي، منتصر عبدالحميد عطالله، ممدوح عبد الفتاح.

وإصابة كل من: أحمد حسين موسى، محمد عبد الهادي، عبد الناصر ذكي، محمد عبد النظير عبد الراضي، سعودي رفعت نبيل، أحمد إبراهيم محمود، أحمد سمير محمد، و سعيد فوزي مهران.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.