محافظ قنا يفتتح مصنعا لتعبئة الأوكسجين والنيتروجين بسكر قوص

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، واللواء عصام البديوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، مصنع تعبئة الأوكسجين والنيتروجين بمصنع سكر قوص، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح، محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن محمد القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأحمد دراز، رئيس مجلس إدارة الشركة التكاملية، والكيميائي حسن جابر محمد، رئيس قطاعات مصانع سكر قوص، والدكتور قدرى الشعينى، رئيس مركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما افتتح محافظ قنا، وحدة تعبئة السكر، بطاقة إنتاجية ٣٠٠ طن يوميا كمرحلة أولى، ويتم التوريد للشركة العامة للتجارة والتوزيع بمقدار ١٥ ألف طن شهرياً من مصنعى سكر قوص و نجع حمادى بواقع ٣٠٠ طن من كل مصنع وذلك بموجب تعاقد لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.

و أوضح العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن مصنع تعبئة الأوكسجين والنيتروجين يقع علي مساحة ٣٣٠ متر مربع، وينتج ٣٠٠ متر مربع أكسجين و٣٠٠ متر مربع نيتروجين طبى وصناعى في اليوم، يستفيد من انتاجه مصانع شركة السكر، ومن المخطط التوسع لتغطية عدد من المصانع والشركات والجهات الخارجية.

يذكر أن محافظة قنا ، شهدت اليوم افتتاح عدد من المصانع والمشروعات، بمختلف مراكز المحافظة، احتفالاً بالعيد القومى لـ قنا ، والذى يتزامن مع ٣ مارس من كل عام، حيث تمكن أبناء قنا من هزيمة قوات الاحتلال الفرنسى فى معركة البارود عام ١٧٩٩ ميلادية.

