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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجوم الفن يشاركون أطفال أورام قنا فرحتهم فى "مسرح الجنوب"

مستشفى أورام قنا
مستشفى أورام قنا

شارك نجوم الفن مع أطفال مستشفى الأورام بـ قنا، فى العروض المسرحية التى قدمها مهرجان مسرح الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، فى أولى فعالياته اليوم، ضمن الدورة الثامنة المنعقدة فى قنا حتى 6 مارس.

وتفاعل الأطفال والفنانين، مع عروض العرائس والأراجوز وأتوبيس الحكى والمكتبة المتنقلة التى قدمتها فرق المهرجان، وتفاعل الأطفال مع عرض مسرح الشارع، الذى قدمه الفنان الجزائرى مهدى قاصد بعنوان "فرحتنا فى قنا"، وكذلك تفاعل الأطفال مع عرض الأراجوز التونسى، الذى قدمه الفنان نوار الدويوى.

 

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وتفاعل الأطفال مع الألعاب الذهنية التى تستهدف الارتقاء بالحس المعنوي والذوق العام والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية وتطوير القدرات الإبداعية، و تم توزيع دوريات مجلة سمير التابعة لدار الهلال على الأطفال كهدايا.

كما تفاعل الجمهور مع عرض فرقة الأراجوز من المركز القومى للطفل، ووزعت مؤسسة مصر الخير الهدايا للأطفال المرضى بالمستشفى، وفى نهاية اليوم صعد الفنانين لزيارة المرضى فى غرفهم وتوزيع الهدايا والتقاط الصور التذكارية.

يذكر أن عدد كبير من النجوم المصريين والعرب المشاركين فى المهرجان حضروا إلى المستشفى وشاركوا فى العروض، ومنهم الفنانين عزه لبيب، وهانى كمال والمخرج أحمد السيد، وخبيرة الماكياج حكيمة الجلايلى، والدكتورة عايدة علام، استاذ السينوغرافيا، وغيرهم.

 

مستشفى أورام قنا

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