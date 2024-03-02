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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتفقد أعمال ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط

منطقة قفط الصناعية
منطقة قفط الصناعية

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم السبت، جولة تفقدية علي مشروعات ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

رافقه خلال الجولة، النائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، والنائب أشرف أبوالفضل، والنائب محمد الجبلاوى، عضوا مجلس النواب، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، ومحمود سلوم، مدير عام المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، وياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الإستثمار والمناطق الصناعية.

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وقال محافظ قنا ، إنه يجري تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، والذى يشمل شبكات مياه شرب، وشبكة صرف صحى، ودعم شبكة الكهرباء، وإنشاء شبكة اتصالات، بالإضافة لتنفيذ شبكة غاز طبيعى خارجية، وداخلية بنسبة تنفيذ بلغت ٩٥٪؜ فضلا عن الإنتهاء من تنفيذ ٣٥% من المرحلة الثانية والتى تتضمن إنشاء الأسوار ورصف الطرق.

وأضاف الداودي، بأن مشروع ترفيق المنطقة الصناعية بقفط يأتى ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة ٥٥٦ مليون جنية كمرحلة أولى.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن اعمال التنفيذ  تتم وفقا للجداول الزمنية المحددة، ومن ثم ساهم ذلك في جذب عدد كبير من المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط وهو بنجع حمادي، فى ظل تخصيص نحو ٣ مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية بمحافظة قنا.

منطقة كلاحين قفط

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قنا المنطقة الصناعية كلاحين قفط مدينة قفط شبكات البنية التحتية

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