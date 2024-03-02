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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحوي يا وحوي.. الفوانيس تزين الشوارع وتنشر الأجواء الرمضانية بقنا

فوانيس رمضان
فوانيس رمضان

طقبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، شهدت شوارع وميادين قنا ، انتشار كثيف لفوانيس رمضان مختلفة الأحجام والأشكال، أمام المحلات وفى سرادقات خاصة لبيع منتجات شهر رمضان المبارك، املأ فى موسم جيد يحقق لهم أرباح مميزة.

الفوانيس تنوعت أشكالها ما بين كبير وصغير، بألوان ورسومات متنوعة، لجذب أكبر قدر ممكن من المستهلكين، فضلاً عن تنوع خاماتها ما بين صاج وبلاستيك وخشب، لتتناسب مع كافة الفئات، خاصة الأطفال الذين يتمسكون بشراء الفوانيس كل عام.

 

الزينة الورقية بعلم فلسطين 
 

الفوانيس ليست وحدها، التى تزين الشوارع وتضفى الأجواء الرمضانية على الشوارع، قبل حلول الشهر الكريم بأيام، لكن تشاركها أنواع متنوعة من الزينات الورقية التى تنوعت أشكالها هذا العام ما بين ورقيات تحمل علم مصر وأخرى تحمل علم فلسطين.

 

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قال حاتم عبدالناصر، تاجر فوانيس، نستعد لحلول شهر رمضان قبل الشهر بأسبوعين على الأقل، حيث نتعاقد على كميات كبيرة من الفوانيس مختلفة الأشكال والأنواع والخامات، لتتناسب مع جميع الفئات سواء من حيث الشكل أو السعر، ويبدأ موسم الشراء قبل بدء أيام الشهر الكريم بأسبوع.

 

أسعار الفوانيس تبدأ من ٣٠ جنيهاً

 

وتابع عبدالناصر، أسعار هذا الموسم تختلف عن العام السابق، حيث تبدأ أسعار الفوانيس من ٢٥ جنيهاً حتى ٣٥٠ جنيهاً، حسب نوع وخامة الفانوس، لذلك نتخوف من هذا الموسم نتيجة الأسعار، لكن لا يمكن أن يمر الشهر الكريم دون أن نشارك بسرادق كبير فى الشارع لبيع الفوانيس.

وأشار عبدالناصر، إلى أن هناك فوانيس يصل سعرها لأكثر من ١٠٠٠ جنيه، لكنها تكون بالطلب ولها مواصفات خاصة، الطلب عليها قليل للغاية، غالباً تخصص للميادين العامة أو دواوين العائلات، لتعليقها على الواجهات وسط الزينة الورقية.

 

الزينة الورقية والبلاستيكية تبدأ من ٥٠ جنيهاً 


وأوضح مصطفى حسين، تاجر، بأنه بجانب الفوانيس التى تحتل المساحة الأكبر، يقبل الكثير من الأهالى وخاصة الأطفال على شراء الزينة الورقية أو البلاستيكية، والتى يكاد يكون سعرها متناسباً مع معظم الفئات، حيث تبدأ من ٥٠ جنيهاً وحسب طول العقد ونوعية الخامة سواء ورقية أو بلاستيكية.

 

وأضاف حسين، بأن الفوانيس تضفى نوع من البهجة فى الشوارع وأمام البيوت التى تعلق فيها، وتعد من أهم مظاهر وأجواء شهر رمضان المبارك التى يحرص عليها الأهالى خلال الشهر الكريم.

 

عادة مصرية لا يمكن التخلى عنها

 

وأشار سيد عربى، مدرس، إلى أن شراء الفوانيس عادة مصرية خالصة، لا يمكن التخلى عنها، ولا يمكن أن يمر شهر رمضان دون شراء الفوانيس، حتى وإن تغيرت الأوضاع وارتفعت الأسعار، فهذه العادة لا تقتصر على الصغار فقط، لكن الكبار يحرصون على شراء الفوانيس ووضعها كنوع من الزينة داخل منازلهم.

 

 

فوانيس رمضان

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