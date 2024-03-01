نائب محافظ قنا: السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة وجودة عالية

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، حركة البيع والشراء بمعرض" أهلا رمضان"لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بقرية المراشدة بمركز الوقف.

رافقه محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، وحسن محمد القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والنائب محمد كمال موسى، عضو مجلس الشيوخ، وحسن الزمقان، رئيس مركز ومدينة الوقف.

وقال نائب محافظ قنا، إن معارض أهلا رمضان تقدم أنواع مختلفة من السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة، وجودة عالية، للتخفيف عن محدودى الدخل ورفع الأعباء عنهم.

وأضاف عمر، أنه تم إقامة معارض أهلا رمضان بكافة مراكز المحافظة من أبوتشت شمالاً إلى مركز قوص جنوبًا، فضلاً عن الدفع بالسيارات المتنقلة التي تحمل سلع غذائية مدعمة.

يذكر أن محافظة قنا بها 718 منفذ ومعرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ما بين ثابت ومتحرك ، تتبع العديد من الجهات"مديرية التموين، القوات المسلحة، وزارة الداخلية، الغرفة التجارية، مشروعات الأمن الغذائى بالمحافظة، الجمعيات الأهلية، مديرية الزراعة، صندوق تحيا مصر، الأحزاب السياسية، مديرية التربية والتعليم".



