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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات مؤتمر وحدة مناظير عائشة المرزوق بمستشفى قنا العام

مؤتمر مناظير مستشفى
مؤتمر مناظير مستشفى قنا العام

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبى لوحدة مناظير عائشة المرزوق بمستشفى قنا العام، والذى أقيم بقاعة دريمز للمؤتمرات بمدينة قنا الجديدة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام ونقيب أطباء قنا، والدكتور محمد حسن طايع، رئيس المؤتمر، والدكتور عماد الطيب، المنسق العام للمؤتمر والدكتور أشرف قدرى، نائب مدير مستشفي قنا العام، وعدد من الأطباء المشاركين فى المؤتمر.

 

من جانبه قال نائب محافظ قنا، إن انعقاد المؤتمر للعام الثاني علي التوالى، يساهم فى نقل الخبرات الأكاديمية العلمية والعملية إلى العاملين فى القطاع الطبي بالمحافظة، خاصة مجال المناظير الجراحية لأقسام"الجراحة العامة، المسالك البولية، النساء والتوليد" والتعرف علي أحدث التقنيات وآخر ما توصل له العلم، من خلال ورش العمل المنعقدة على هامش المؤتمر والعمليات الجراحية المتقدمة التى يتم اجرائها للمرضى.
 

وأضاف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، أن المؤتمر يطرح كل ما هو جديد في مجال طب المناظير الجراحية والتى تشمل "الجراحة العامة ومناظير النساء والتوليد والمسالك البولية"، بالإضافة الى عرض أحدث علوم طب المناظير بما يحسن من المستوى العلمي من خلال إلقاء العديد من المحاضرات العلمية الهامة، لافتاً إلى أن المؤتمر يضم ورشة عمل لإجراء عدد من الجراحات المتقدمة لعدد من الحلات المرضية، بمستشفى قنا العام.

 

وعلى هامش المؤتمر قدم الدكتور محمد الديب مدير مستشفي قنا العام، درع مستشفى قنا العام للواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، تقديراً  لجهوده المبذولة في دعم وتوفير كافة الخدمات والرعاية الصحية للمواطن القنائي، وتسلمه نيابة عنه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، كما كرم نائب المحافظ الدكتور أشرف الأحمر، وكيل مديرية الصحة السابق تقديراً لجهوده المبذولة فى خدمة القطاع الصحى بالمحافظة.

قنا مستشفى قنا العام وحدة مناظير عائشة المرزوق وزارة الصحة المناظير الجراحية القطاع الصحي

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