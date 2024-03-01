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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قنا.. القوافل التعليمية المجانية لطلاب الإعدادية والثانوية العامة تصل نجع حمادي

القوافل التعليمية
القوافل التعليمية بقنا

تابع الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، اليوم الجمعة، الأول من مارس 2024م، يرافقه الدكتور عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، و مديري إدارات شمال قنا التعليمية، ثاني أيام القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، والمنعقدة فعالياتها بـ قاعات مجهزة بمدينة نجع حمادى، وذلك وفقاً للتعاون المشترك بين وزارتى التربية والتعليم، والشباب والرياضة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.


شملت الجولة متابعة فعاليات القوافل التعليمية، قاعة لازورد بشارع 15 مايو بمدينة نجع حمادي، والمخصصة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الشعبة علمي علوم، وقاعتي نقابة المعلمين بكورنيش مدينة نجع حمادي، والشهيدة ميار أبو السعود الإعدادية بنات بنجع حمادي، المخصصتين لاستقبال طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، وقاعة الثانوية الزراعية بشارع مصر أسوان الزراعي و المخثصة، لاستقبال طلاب الثانوية العامة الشعبة علمي رياضيات.

 

 

وكيل تعليم قنا يتابع انطلاق القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية

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ورحب وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، بخبراء وزارة التربية والتعليم، مؤكداً بأنهم نخبة من أكفأ خبراء، ومستشاري المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم، بغرض مواجهة الدروس الخصوصية، ولتخفيف العبء عن أولياء الأمور بمراكز محافظة قنا، مشيداً بالإقبال الكثيف، من طلاب الشهادتين الإعدادية، والشهادة الثانوية.

 

وأشار السيد، إلى أن القوافل التعليمية، تهدف بجانب تقديم خدمة تعليمية متميزة، إلي تدريب طلاب الثانوية العامة، على نظام الأسئلة الجديد لامتحانات الثانوية العامة، و اطلاعهم على مفاتيح المراجعات النهائية، وأساليب الامتحانات قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة المقرر انطلاق فعالياتها يونيو 2024، مناشداً الطلاب بالالتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات المحاضرين خلال فعاليات القافلة.


يذكر أن فعاليات القوافل التعليمية، بإدارتي قنا، و نجع حمادي، انطلقت أمس الخميس، وتستمر اليوم الجمعة، وسط إقبال كثيف من طلاب وطالبات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، قدر بنحو 4 آلاف طالب وطالبة استفادوا من القوافل التعليمية بإدارات شمال قنا التعليمية، فضلا عن إشادة خبراء المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم بحسن التنظيم وإقبال الطلاب.


 

القوافل التعليمية بقنا

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