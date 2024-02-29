عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم قنا يتابع انطلاق القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية

القوافل التعليمية
القوافل التعليمية بقنا

تابع الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، وبرفقته وفاء رشاد، مدير عام إدارة قنا التعليمية، اليوم الخميس، بدء انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بالأكاديمية المهنية للمعلمين ونادى قنا الاجتماعى.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أن القوافل تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، حيث تم تخصيص قاعات الأكاديمية المهنية للمعلمين لطلاب المرحلة الثانوية وقاعة النادى الاجتماعي لطلاب الشهادة الإعدادية.

 

انعقاد قوافل تعليمية لطلاب الإعدادية والثانوية العامة في قنا غدا.. اعرف أماكنها

أزعج الفنانة انتصار.. الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لشخص بقنا

وأشار السيد، إلى أن القوافل تضم نخبة من أكفأ معلمى ومستشارى المواد الدراسية لمواجهة الدروس الخصوصية، ولتخفيف العبء عن أولياء الأمور، فى قرى حياة كريمة ولاقت إقبالًا كبيراً من طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، وأنه بالإضافة لتدريب طلاب الثانوية على نظام الأسئلة الجديد لامتحانات الثانوية العامة وإطلاعهم على مفاتيح المراجعات النهائية، وأساليب الامتحانات قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة يونيو المقبل.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأنه تم نقل طلاب مدارس إدارات"قوص ونقاده وقفط" لمقر القوافل التعليمية فى قاعات إدارة قنا التعليمية وطلاب إدارات"دشنا والوقف ونجع حمادى وفرشوط وأبوتشت"بقاعات إدارة نجع حمادى التعليمية وذلك لشرح المواد الدراسية لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لتحقيق أكبر قدر من الإستفادة لجميع الطلاب.

ووجه السيد، الطلاب بالالتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات المحاضرين خلال فعاليات القافلة والتي تستمر حتى مساء الغد الجمعة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن ذلك يأتى وفقاً للتعاون المشترك بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، حيث انطلقت اليوم بدء أعمال القوافل التعليمية وتستمر غداً الجمعة 1 مارس في إدارتى قنا ونجع حمادى.

 

 

القوافل التعليمية بقنا

IMG-20240229-WA0027
IMG-20240229-WA0027
IMG-20240229-WA0025
IMG-20240229-WA0025
IMG-20240229-WA0026
IMG-20240229-WA0026
IMG-20240229-WA0029
IMG-20240229-WA0029
IMG-20240229-WA0028
IMG-20240229-WA0028
IMG-20240229-WA0030
IMG-20240229-WA0030
قنا إدارة قنا التعليمية القوافل التعليمية المجانية نادى قنا الاجتماعى الأكاديمية المهنية للمعلمين المرحلة الثانوية الشهادة الإعدادية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يوافق على مد فترة تجديد الحضانات 6 أشهر لحين توفيق أوضاعهم

استئناف قنا تغرم مديرة الإدارة الهندسية بنجع حمادي 1.4 مليون جنيه

ترشيحاتنا

بعلبة سجائر.. تفاصيل مقتل صاحب محل مجوهرات الخواجة |الاعترافات كاملة

منظمة أوكسفام: تعمد إسرائيل استهداف المدنيين بعد تجويعهم انتهاك للقوانين الإنسانية

تحرك عاجل من الكاف قبل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

29 فبراير| قصة اليوم الكبيس.. كيف أنقذ العالم من الدمار وتغيير الفصول؟

غارق تحت الماء.. لغز الوصول إلى أكبر ثوران بركاني في التاريخ

الحسيني أبو قمر : تطبيق نظام الدوري البلجيكي في مصر غير منطقي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مسلسل المعلم.. كيف تؤثر مشاعر الانتقام على صحتك العقلية والجسدية

لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

حجاب وفستان مكشوف.. البلوجر حنان الحكيم تثير ضجة خلال حفل زفافها

فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ