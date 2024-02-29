وكيل تعليم قنا يتابع انطلاق القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية

تابع الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، وبرفقته وفاء رشاد، مدير عام إدارة قنا التعليمية، اليوم الخميس، بدء انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بالأكاديمية المهنية للمعلمين ونادى قنا الاجتماعى.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أن القوافل تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، حيث تم تخصيص قاعات الأكاديمية المهنية للمعلمين لطلاب المرحلة الثانوية وقاعة النادى الاجتماعي لطلاب الشهادة الإعدادية.

وأشار السيد، إلى أن القوافل تضم نخبة من أكفأ معلمى ومستشارى المواد الدراسية لمواجهة الدروس الخصوصية، ولتخفيف العبء عن أولياء الأمور، فى قرى حياة كريمة ولاقت إقبالًا كبيراً من طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، وأنه بالإضافة لتدريب طلاب الثانوية على نظام الأسئلة الجديد لامتحانات الثانوية العامة وإطلاعهم على مفاتيح المراجعات النهائية، وأساليب الامتحانات قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة يونيو المقبل.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأنه تم نقل طلاب مدارس إدارات"قوص ونقاده وقفط" لمقر القوافل التعليمية فى قاعات إدارة قنا التعليمية وطلاب إدارات"دشنا والوقف ونجع حمادى وفرشوط وأبوتشت"بقاعات إدارة نجع حمادى التعليمية وذلك لشرح المواد الدراسية لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لتحقيق أكبر قدر من الإستفادة لجميع الطلاب.

ووجه السيد، الطلاب بالالتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات المحاضرين خلال فعاليات القافلة والتي تستمر حتى مساء الغد الجمعة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن ذلك يأتى وفقاً للتعاون المشترك بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، حيث انطلقت اليوم بدء أعمال القوافل التعليمية وتستمر غداً الجمعة 1 مارس في إدارتى قنا ونجع حمادى.